الناقد طارق الشناوي: شويكار "الكوميديانة الجميلة الوحيدة" وسمير الإسكندراني "مطرب حالة"

تحدث الناقد المصري، طارق الشناوي، عن الفنانين، شويكار وسمير الإسكندراني وسناء شافع، الذين رحلوا مؤخرا عن عالمنا.

واعتبر الشناوي في تصريحات لبرنامج "المصري أفندي" على فضائية "القاهرة والناس" المصرية، أن الفنانة المصرية، شويكار"أهم نجمة في الكوميديا على المستوى المصري والعربي".

وأشار إلى "أنها تميزت بأنها كانت الوحيدة الكوميديانة الجميلة، لأن الكوميديا النسائية دائما ما كانت غير مرتبطة بالجمال، مثل ماري منيب وزينات صدقي".

وتابع حديثه عن شويكار: "هي الجمال بعينه، كسرت ذلم التقليد وقدمت نقلة لفكرة الكوميديان خفيف الظل، والثنائى العبقرى بينها وبين فؤاد المهندس، فأهم كيمياء حدثت فى تاريخنا المسرحى والسينمائى، كانت شويكار و فؤاد المهندس".

أما الفنان سمير الإسكندراني، فاعتبر طارق الشناوي أنه "مطرب حالة"، كما أنه مناضل وفدائي ورجل وطني من الطراز الأول، مشيرا إلى أن "الموقف العظيم الذى قام به في عهد الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر، حينما حاول الموساد الإسرائيلي أن يستقطبه، فسايرهم فى البداية في إيطاليا، وبمجرد عودته لمصر كان له لقاء مع عبد الناصر، وكشف المخابرات الإسرائيلية في مصر، كما أن الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب قدم معه "دويتو غنائي"، وابتعد فترة طويلة، وكان يحتاج لرعاية مادية، ولم يكن قادرا على الصرف والاستمرار".

أما الفنان سناء شافع، فقال عنه إنه "ممثل ومخرج جيد، استطاع فى مساحات قليلة، أن يقدم حالة تظل في وجدان المتلقي، واستطاع أن يقدم "ستايل"، رغم قلة أعماله، فهو يمتاز بالهدوء، وحتى الهدوء فى الأداء، وحتى اللحظة الأخيرة كان متواجدا".