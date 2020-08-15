بعد تعرضه للتنمر... حسين الجسمي يطرح أغنية "بالبنط العريض"... فيديو

الأغنية كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وغناء حسين الجسمي، وتوزيع موسيقي ومكساج وماستر توما.
جديدنا 🤍 #بالبنط_العريض— Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) August 15, 2020
غالي واقرب م الوريد💗
كلمات : أيمن بهجت قمر
ألحان وغناء : حسين الجسمي
توزيع ومكساج وماستر : توماhttps://t.co/K1gRTFXJyN
وتعتبر أغنية "بالبنط العريض" هي أول أغنية يطرحها حسين الجسمي بعد تعرضه لحملة تنمر على مواقع التواصل الاجتماعي إثر انفجار مرفأ بيروت.
وعلق الجسمي على حملة التنمر به عبر حسابه على موقع "تويتر": "صمتنا احتراماً تربّينا عليه.. نسامح ونحسن الظن كرماً.. ونتجاهل شموخاً .. جميعكم نحب 🤍".
وفي موازاة ذلك، أطلق ناشطون حملة لدعم الفنان حسين الجسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تدشين هاشتاغ "#حسين_الجسمي_كلنا_نحبك".
وهز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الثلاثاء الماضي، انفجار ضخم، جعل المدينة تعيش ليلة مروعة، أسفرت عن سقوط أكثر من 158 قتيلا، حتى الآن، وما يزيد عن 6 آلاف مصاب، والعشرات ما زالوا تحت الأنقاض، فيما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، أن الانفجار، ناتج عن 2750 طنا من نترات الأمونيوم، تم تخزينها لمدة 6 سنوات في مرفأ بيروت.
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