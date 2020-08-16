كارول سماحة تتحذ قرارا جريئا بسبب "ساحة المعركة الكلامية"

اتخذت الفنانة اللبنانية، كارول سماحة، قرارا وصفته مواقع إخبارية بـ"الجرئ"، بسبب اشتعال "ساحة معركة كلامية"، إثر الانفجار الذي تعرض له مرفأ بيروت.

وأعلنت كارول سماحة، في منشور عبر حسابها على موقع "إنستغرام" انسحابها وابتعادها لفترة من الوقت عن مواقع السوشيال ميديا.

ولم تحدد الفنانة اللبنانية المدة التي ستترك فيها مواقع التواصل.

وقال كارول سماحة: "بعد سلسلة أحداث مؤلمة، فاصل استراحة من شبكات التواصل الاجتماعي".

وتابعت سماحة بقولها "لقد أصبحت (شبكات التواصل الاجتماعي) أشبه بساحة معركة وتراشق كلام وعدم تواصل اجتماعي... نعود إليكم قريبا".