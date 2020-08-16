الكشف عن طريقتين بسيطتين للتخلص من رائحة الثوم

كشف مدون البوابة الصينية "سينا" ​​كيف يمكنك التخلص من رائحة الفم الكريهة بعد تناول الثوم دون تنظيف أسنانك.

وأشار إلى أن هذا المنتج مفيد للغاية ونصح القراء بإضافته إلى الطعام أكثر. في الوقت نفسه، أكد المدون أن البعض يشعر بالحرج من التحدث إلى أشخاص آخرين بعد تناول الطعام بسبب رائحة الثوم، بحسب الموقع.

وتابع "رائحة الثوم كريهة حقًا، ويشعر بعض الناس بالغثيان عندما يشمونها، ويجدون صعوبة في تحملها".

كما أشار إلى أن تنظيف الأسنان بالفرشاة في كل مرة تأكل فيها الثوم "أمر مزعج وغير مريح". لذلك اقترح طرقتين بديلتين للتخلص من رائحة الفم القوية.

الأولى: تناول التفاح بعد الوجبة، فهذه الفاكهة مليئة بأحماض الهيدروكسي، التي تحيد بسرعة "طعم" الثوم.

وأضاف: "وبالتالي، لن تتخلص فقط من الروائح الكريهة، ولكن أيضا ستناول شيء غني بالفيتامينات، وهو أمر مفيد من جميع النواحي".

والثانية: نصح المدون بمضغ أوراق الشاي الجافة أو الرطبة.

وخلص المؤلف إلى أن "هاتين الطريقتين بسيطتين وسهلة الاستخدام، ومناسبتين لأي شخص".