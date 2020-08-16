نيللي كريم تعلن رسميا عن تقديمها جزء ثاني من "بـ100 وش"

أعلنت الفنانة المصرية، نيللي كريم، أمس السبت، رسميا عن تقديمها جزء ثانيا من مسلسلها "بـ100 وش"، الذي عرض خلال شهر رمضان 2020.

وشاركت نيللي كريم صورا لها على شاطئ البحر مع الفنان، آسر ياسين، الذي شاركها بطولة المسلسل، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكتبت لمتابعيها: "نحن سعداء للغاية بأن المسلسل أعجبكم، لا أستطيع الانتظار لتقديم الجزء الثاني قريبا".

وكانت مخرجة الجزء الأول من "بـ100 وش"، كاملة أبو ذكري، أعلنت في وقت سابق اعتذارها عن عدم تقديم جزء ثاني منه، بسبب رغبتها في التفرغ للسينما عام 2021، منذ أن قدمت آخر أفلامها "يوم للستات" إنتاج 2016.

وصرحت لبرنامج "إي تي بالعربي" أنه من الممكن أن يتولى مخرج آخر مهمة إخراج الجزء الثاني من المسلسل بدلا منها.

وتدور أحداث مسلسل "بـ 100 وش" حول مجموعة من النصابين المحترفين الذين يمارسون عمليات نصب متعددة من أجل تحقيق أحلامهم بالثراء.

ومسلسل "بـ 100 وش" من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، ومن بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي ودنيا ماهر وسلوى محمد علي وحنان يوسف، ومن إنتاج شركة "العدل جروب".