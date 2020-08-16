تايلور سويفت تحذر الأمريكيين من خدعة ينوي ترامب عليها في الانتخابات

حذرت المطربة الأمريكية، تايلور سويفت، مواطنيها من خدعة ينوي أن ينفذها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال الانتخابات الرئاسية المقامة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وعلقت سويفت (30 عاما) عبر حسابها على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، أمس السبت، على التغييرات الأخيرة التي أجريت على خدمة البريد الأمريكية (USPS)، وتشمل تقليل ساعات العمل وإزالة صناديق تجميع الرسائل، لتلقي باللوم بشكل مباشر على ترامب أنه وراءها.

وقالت في تغريدة لها: "تفكيك ترامب المحسوب لـ"USPS" يثبت شيئا واحدا بوضوح: إنه مدرك جيدا أننا لا نريده كرئيس لنا، لقد اختار الغش بشكل صارخ وتعريض حياة ملايين الأمريكيين للخطر في محاولة للبقاء في السلطة".

وأضافت المطربة الحاصدة لجوائز "غرامي" الموسيقية في تغريدة أخرى: "إن قيادة دونالد ترامب غير الفعالة فاقمت الأزمة التي نحن فيها بشكل خطير، وهو الآن يستغلها لتخريب وتدمير حقنا في التصويت والتصويت بأمان، أطالب باقتراع مبكرا، صوّتوا مبكرا".

Donald Trump’s ineffective leadership gravely worsened the crisis that we are in and he is now taking advantage of it to subvert and destroy our right to vote and vote safely. Request a ballot early. Vote early. — Taylor Swift (@taylorswift13) August 15, 2020

وتأتي تغريدات تايلور سويفت بالتزامن مع تدقيق متزايد ضد الحكومة الفيدرالية وطريقة تعاملها مع خدمة البريد، بعد أن قال دونالد ترامب في وقت سابق إنه عارض تمويل الخدمة بسبب التصويت عبر البريد، ما أثار مزاعم بأنه يتلاعب بالخدمة البريدية بنفسه.

وتسببت جائحة فيروس "كورونا" المستجد المستمر إلى زيادة قياسية في مستويات التصويت بالبريد بدلا من التصويت شخصيا، وحاول ترامب تقييد طريقة التصويت بالبريد لأنه يقول إنها ستضر بفرص إعادة انتخابه والجمهوريين في جميع المجالات.

كما صرح ترامب سابقا أنه في حال التصويت عن طريق البريد، قد يستغرق فرز الأصوات في بعض الولايات سنوات.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز": "قد يستغرق الأمر عدة أشهر. قد تكون حتى سنوات".

وفي وقت سابق نشر ترامب تغريدة على تويتر توقع فيها تزوير الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020 إذا تم السماح بإجراء التصويت عبر البريد وقال :"سيتم تزوير انتخابات 2020 بالكامل إذا سمح بإجراء التصويت بالبريد ، ويعرف الجميع ذلك. يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للحديث عن النفوذ الأجنبي، لكن نفس الأشخاص لن يناقشوا حتى فساد الانتخابات التي تجرى بالبريد.. انظروا إلى باترسون ونيوجيرسي.. 20٪ من الأصوات تالفة!".