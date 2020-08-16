تضم لقطات من انفجار المرفأ... الشاب خالد يطرح أغنية عن بيروت

يستعد مطرب الراي الجزائري، الشاب خالد، لطرح أغنية مهداة إلى لبنان وشعبه، للتعبير عن تضامنه معهم بعد انفجار مرفأ بيروت.

وتحمل الأغنية عنوان "اسمها بيروت"، وهي من كلمات الشاعر أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيي، وتم تصويرها مع المخرج إيلي بربري.

وتم الاستعانة في الأغنية الجديدة بلقطات للعاصمة بيروت في أثناء وبعد انفجار المرفأ، وما خلفه من دمار.

ومن المقرر أن يتم التبرع بالعائد المادي للأغنية لصالح الصليب الأحمر اللبناني.

وطرح الشاب خالد برومو أغنية "اسمها بيروت" عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، استعدادا لطرحها بعد غد الثلاثاء.

وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف تسبب بأضرار هائلة، فيما بلغت الحصيلة الأولية لضحاياه 80 قتيلاً وحوالي 4000 جريح، بجانب عدد من المفقودين.

وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني، ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.