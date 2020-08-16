حادث مروع يوقف سباق النمسا للدراجات النارية... فيديو

وبالقرب من المنعطف الثالث في الحلبة النمساوية اصطدم الإطار الأمامي لموربيديلي بدراجة زاركو من الخلف ليسقط المتسابقان أرضا بينما تدافعت بقية الدراجات النارية بالقرب منهما محاولة الابتعاد.
وحالف الحظ كلا من مافريك بينياليس متسابق ياماها وزميله فالنتيو روسي الذي ظهر عليه التأثر تماما بعد أن اقتربت عدة دراجات منه كثيرا. وفقا لـ "رويترز".
God is still with Rossi. #AustrianGP pic.twitter.com/9CzQxV3y6A— Alitt (@shitlicious) August 16, 2020
وتمكن موربيديلي من السير بصحبة آخرين إلى سيارة إسعاف كانت تنتظره بينما لم تظهر على زاركو أي إصابة وعاد إلى مقر فريقه.
All riders are conscious— MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 16, 2020
Riders involved are @eneabastianini, @edgarpons1, @Hafizh_pescao55 and Andi Farid Izdihar
Updates to follow #Moto2 | #AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/ugiePrE4VJ
واستؤنف السباق بعد تنظيف المضمار بينما يتقدم بول إسبارجارو سائق كيه.تي.إم الترتيب متقدما مباشرة على سائقي دوكاتي أندريه دوفيتسيوزو وجاك ميلر.
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