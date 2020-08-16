ستضع حدا لـ "تسلا"... وضع اللمسات الأخيرة على سيارة كهربائية خارقة... فيديو

أعلنت شركة أمريكية عن وضع اللمسات الأخيرة على سيارة كهربائية جديدة بمواصفات خارقة من شأنها أن تضع حدا لهيمنة شركة "تسلا" على السوق.

وبحسب البيان الصادر والمنشور في موقع الشركة، فقد أعلنت "Lucid Motors" عن إطلاق سيارتها الجديدة التي تحمل اسم "Lucid Air" الكهربائية بالكامل ذات المواصفات المطورة والخارقة.

ونوهت الشركة في بيانها بأنها تسعى إلى وضع معايير جديدة للنقل المستدام من خلال سياراتها الكهربائية الفاخرة المتطورة، عن إطالة مدة استخدام السيارة بشحنة واحدة فقط، حيث تقطع حوالي 517 ميلا في كل شحنة.

وقال بيتر رولينسون الرئيس التنفيذي للشركة: إن السيارة الجديدة بمواصفاتها المطورة من حيث البطارية والهيكل الخارجي والبرمجيات الجديدة وأنظمة النقل المتكاملة يمكن اعتبارها بأنها "الأولى عالميا" من هذا الإصدار.

واعتبرت وسائل الإعلام الأمريكية أن السيارة الجديدة ستكون بمثابة المنافس الشرس الجديد الذي سيضع حدا لسيطرة شركة "تسلا" على سوق تصنيع السيارات الكهربائية في أمريكا.