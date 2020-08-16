إعلان لشركة إيكيا يثير الجدل في البحرين

أثار إعلان لشركة إيكيا في البحرين الجدل، وذلك لعدم فهم الجمهور عما إذا كان هناك خطأ في الإعلان أم مقصود أن يظهر بهذا الشكل.

وقالت صحيفة البلاد البحرينية إن الشركة وضعت على المبنى الخاص بها إعلانا يقول باللغة الإنجليزية Create your perfect night's sleep، وهي تعنى باللغة العربية، "هيئ نومك المثالي ليلا"، لكن تحت العبارة كتب باللغة العربية جملة "نفس الي مكتوب بس بالعربي".

ايكيا البحرين يحتاجون مترجم 😂 pic.twitter.com/sJCjQv9JZ4 — مُفيد Mofeed (@Mo_Feed) August 15, 2020

وفيما أعتقد البعض أن هناك خطأ بالإعلان وبالترجمة إلى العربية.

Hey @IKEABH if you're looking for a copywriter 🙋‍♂️ oh wait you most definitely can't afford me since you laid off a bunch of Bahrainis. pic.twitter.com/ZuI3j3GHL8 — Ali Al Saeed (@alialsaeed) August 15, 2020

ورأى آخرون أن الإعلان مقصود من إيكيا لأن الخطأ المقصود سيؤدي بطبيعة الحال إلى تداوله على نطاق واسع، ومن ثم الترويج للشركة.