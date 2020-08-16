تامر حسني لا يحتفل بعيد ميلاده... لديه طلبا واحدا مع بلوغه 43 عاما

كشف الفنان المصري، تامر حسني، لمعجبيه، أنه غير معتاد على الاحتفال بعيد ميلاده، وذلك بالتزامن مع بلوغه، اليوم الأحد، 43 عاما.

وقال في رسالة إلى جمهوره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "كنت أرغب في الرد عليكم في يوم عيد ميلادي ولكني لاحظت احتفالكم المبكر، في الحقيقه أنا لا احتفل بعيد ميلادي أبدا، ولكن رزقني الله بجمهور مثل أهلي تماما يحتفل بي دائما وأصحاب كل يحضرون لي مفاجأة كل عام دون أن يقولوا، ولكني أضبطهم رغم ذلك وأضطر أتفاجأ تقديرا لمجهودهم".

وأشار تامر حسني إلى أن لديه طلبا واحدا من جمهوره في عيد ميلاده، إذ تابع في رسالته لهم: "المهم أنا أشكر كل شخص فيكم على الكلام الجميل الذي مازلت أقرأه من أسبوع وأسمعه منكم وأشكر كل أهلي و أصدقائي وفريق عملي، وطلبي الوحيد أنكم عندما تتذكروني تدعوا لأبنائي تاليه وأمايا وآدم، مليون شكرا يا أغلى الناس".

واحتفلت بسمة بوسيل بعيد ميلاد زوجها تامر حسني بنشرها صورة لها معه عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي والتي يظهران فيها وهما يرتديان "تي شيرت" موحد يحمل صورة تامر حسني، وكتبت: "كل سنة وأنت حبيبي".

View this post on Instagram كل سنة و انت حبيبي ❤️ @tamerhosny #happiestbirthday❤️ A post shared by 𝓑𝓪𝓼𝓼𝓶𝓪 𝓑𝓸𝓾𝓼𝓼𝓮𝓵 🇲🇦 (@bassmaboussel) on Aug 15, 2020 at 4:26pm PDT

وتوالت التهاني على تامر حسني من أصدقائه من داخل الوسط الفني بمناسبة عيد ميلاده الـ43، ومنهم المنتج الفني، نصر محروس، الذي شارك عبر حسابه على "إنستغرام" صورا تجمعهما سويا من مراحل عمرهما المختلفة، وعلق عليها برسالة إلي تامر قال فيها: "أخويا وحبيبي.. كل سنة وأنت طيب".