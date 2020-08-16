رجل يقفز على ظهر حوت في البحر الأحمر... فيديو

تعد سمكة القرش الحوتى أو "قرش البهلوان" من الأسماك الضخمة المهددة بالانقراض، وهي نادرة الظهور في البحر الأحمر.

وتمثل تلك الأسماك البطيئة عامل جذب سياحى كبير عندما تظهر في بعض المناطق البحرية.

وفي منطقة ينبع رصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "المدينة" السعودية، أحد الأشخاص وهو يسبح على ظهر حوت قرشي بعدما قفز عليه.

شاهد عدد من شباب #ينبع

زاكي الصبحي

بادر الكبيدي

ياسر الرفاعي



يسبحون مع حوت او قرش #البهلوان

الذي يعتمد في غذائه على العوالق البحرية



سالم السناني - ينبع



. pic.twitter.com/T5DVlShfIh — صـ حـ يـ فـ ـة ا لـ مـ د يـ نـ ـة (@Almadinanews) August 16, 2020

ويظهر الفيديو أحد الأشخاص على متن مركب يحاول الاقتراب من حوت قرشي، قبل أن يقفز على ظهره ليتحرك به الحوت ويواصلان السباحة معا.

ويتميز هذا الحوت بضخامة حجمه الذي يصل إلى نحو 19 مترا إضافة إلى بطء حركته خلال السباحة في الماء.