رجل يقفز على ظهر حوت في البحر الأحمر... فيديو

وتمثل تلك الأسماك البطيئة عامل جذب سياحى كبير عندما تظهر في بعض المناطق البحرية.
وفي منطقة ينبع رصد مقطع فيديو نشرته صحيفة "المدينة" السعودية، أحد الأشخاص وهو يسبح على ظهر حوت قرشي بعدما قفز عليه.
شاهد عدد من شباب #ينبع— صـ حـ يـ فـ ـة ا لـ مـ د يـ نـ ـة (@Almadinanews) August 16, 2020
زاكي الصبحي
بادر الكبيدي
ياسر الرفاعي
يسبحون مع حوت او قرش #البهلوان
الذي يعتمد في غذائه على العوالق البحرية
سالم السناني - ينبع
. pic.twitter.com/T5DVlShfIh
ويظهر الفيديو أحد الأشخاص على متن مركب يحاول الاقتراب من حوت قرشي، قبل أن يقفز على ظهره ليتحرك به الحوت ويواصلان السباحة معا.
ويتميز هذا الحوت بضخامة حجمه الذي يصل إلى نحو 19 مترا إضافة إلى بطء حركته خلال السباحة في الماء.
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