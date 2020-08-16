شروط عودة المدارس في وجود فيروس كورونا بمصر

قال خبير الصحة وانتشار الأوبئة، إسلام عنان، إن نسبة الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت مع فتح المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية.

واعتبر الخبير أن الارتفاع في الإصابة هو ما دفع بعض المدارس للعودة إلى التدريس عن بعد مرة أخرى.

وتابع عنان أن نسبة الإصابة في أمريكا جاءت كالتالي 7.3 % بين الأطفال والشباب بدلا من 2 في السابق، ونصف الإصابات بدون أعراض.

وأشار عنان إلى الزيادة في الإصابات في أمريكا، غير معروف إذا كانت بسبب تغيير في خصائص فيروس كورونا، أم بسبب التوسع في المسحات.

ولفت عنان إلى أن هناك عدة شروط إذا تم فتح المدارس.

وهي:

فرض منع تجمعات الأطفال والفحص اليومي لهم.

تقليل عدد الطلاب في الفصول.

الاعتماد على دمج التعليم عن بعد حتى لا يكون الحضور بشكل يومي.

وجود طبيب في المدرسة.

عودة النشاط الرياضي للرياضات قليلة الخطورة.