من رعي الغنم إلى "هوليود"... بلعربي آخر فنان عربي يصمم الملصقات الكلاسيكية... صور

سلطت مؤسسة "هوليود" العالمية الضوء على الفنان الجزائري شمس الدين بلعربي في كتاب "BUKS OF AMERICA"، كآخر عربي-أفريقي لا يزال يصمم ملصقات الأفلام الهوليودية و العالمية بالطريقة التقليدية.

تغيرت الأزمان، واتجه الناس للإلكترون والتكنولوجيا من أجل القيام بأعمالهم، وخاصة في مجال الأفلام والسينما، ولكن شمس الدين بالعربي مازال يحتفظ بالطابع الكلاسيكي المتعلق برسم ملصقات أفلام "هوليود".

يقول بلعربي لوكالة "سبوتنيك": "بينما كنت أمارس مهنة رعي الغنم في سن الخامسة كانت تمر بجانبي صفحات الجرائد وكانت تجذبني الصور البراقة لنجوم السينما فألتقط هذه الجرائد من على الارض وأتمعن فيها وأرسمها بالعود (قضيب خشبي صغير) في الرمال".

ويضيف "في المدرسة بدأ المعلمون يكتشفون موهبتي واهتمامي بالرسم أكثر من باقي المواد، ولكن مرارة الحياة وظروف المعيشة أجبرتني على ترك المدرسة والنزوح للشارع من أجل البحث عن القوت اليومي".

يقول بالعربي: بالرغم من كل الصعوبة التي عشتها في حياتي، واجهت نعت الناس لي حينما كنت أرسم البوسترات التي كنت أراه على أبواب السينما، لم أتوقف.

ويتابع "البداية كانت من منتج أرجنتيني يعمل بالشراكة مع هوليوود وعرف بأعمالي في الأوساط السينمائية وبدأت تلقي الطلبات من المخرجين و لمنتجين وعملت الكثير من ملصقات الأفلام العالمية أذكر منها "The News" و"Honor" و"Garra Mortal" و"Bucks of America" والفيلم الوثائقي الكبير "Chinese Hercules The BOLO YEUNG Story"، وعرضت أعمالي الفنية علي في مهرجان كان السينمائي الدولي ومهرجانات الأوسكار وسيزار ، فشاهد أعمالي الممثل الهوليودي "JIMMY GOURAD" واتصل بي و جاء شخصيا الي الجزائر وزارني وكرمني".

ويردف "وبعدها تمت دعوتي لمهرجان العالمي للسينما في دولة المغرب ودعاني الممثل الهوليودي الشهير "TONG POO" الذي يعتبر من أساطير هوليود وله أفلام شهيرة رفقة روجي مور وجون كلود فان دام وآخرين واتفقنا على مشروع عمل".

وفي حديثه عن الفروقات بين الملصقات التقليدية والإلكترونية وسبب تمسكه بالفن الكلاسيكي يقول بلعربي: "الفرق بين الملصق التقليدي والملصق المصمم إلكترونيا هو طبيعة الشكل و إبراز مضمون الفيلم، يعني مهما بلغت التكنولوجيا من صفاء في الصورة و دقة في الألوان إلا أن الفنان له لمسة تعجز عن فعلها الآلة".

وعن سبب الاهتمام به وتكريمه بتخليد اسمه في قواميس "هوليود" يوضح بلعربي "أنا طورت فن رسم الملصقات وأضفت إليه لمسات عصرية حتى يعاصر التكنولوجيا الرقمية... حيث دمجت الرسم والصورة الرقمية في ملصق واحد وهذا ما أثار اهتمام نجوم السينما العالمية".

وعن هدفه في الحياة يختم بلعربي حديثه مع "سبوتنيك" بالقول: "هدفي هو فتح مدرسة لتعليم هذا الفن... لأنه لا توجد مدرسة لهذا الفن في العالم العربي".