بعد إعلانها عنه... نيللي كريم: الجزء الثاني من "بـ100 وش" لن يعرض في 2021

قالت الفنانة المصرية، نيللي كريم، إن الجزء الثاني من مسلسلها "بـ100 وش"، لن يعرض في رمضان المقبل 2021.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، أمس الأحد، أن "الجزء الثاني سيأخذ وقتا حتى أنه لن يكون جاهزا للعرض خلال شهر رمضان المقبل، لأن المسلسل نجح، وبالتالي لا يمكن تنفيذ عمل أقل نجاحا".

وتابعت: "نرغب في أن يستمتع الناس في الجزء الثاني كما استمتعوا في الجزء الأول، فقررنا أن نقدم هذا العام شيئا مختلفا".

كما أشارت نيللي كريم إلى أن أسرة مسلسل "بـ100 وش" تفضّل أن يتم الفصل بين الجزئين هذا العام حتى لا يمل المشاهدون، كما أنها وزملائها بحاجة إلى تنفيذ أعمال أخرى، وخاصة مخرجة الجزء الأول، كاملة أبو ذكري، التي ترغب في فترة راحة بعد المرور بظروف تصوير صعبة في فترة فيروس "كورونا" المستجد.

وكانت نيللي كريم، اعلنت السبت، رسميا عن تقديمها جزءا ثانيا من مسلسلها "بـ100 وش"، الذي عرض خلال شهر رمضان 2020.

وشاركت نيللي كريم صورا لها على شاطئ البحر مع الفنان، آسر ياسين، الذي شاركها بطولة المسلسل، عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكتبت لمتابعيها: "نحن سعداء للغاية بأن المسلسل أعجبكم، لا أستطيع الانتظار لتقديم الجزء الثاني قريبا".

وكانت مخرجة الجزء الأول من "بـ100 وش"، كاملة أبو ذكري، أعلنت في وقت سابق اعتذارها عن عدم تقديم جزء ثان منه، بسبب رغبتها في التفرغ للسينما عام 2021، منذ أن قدمت آخر أفلامها "يوم للستات" إنتاج 2016.

وتدور أحداث مسلسل "بـ 100 وش" حول مجموعة من النصابين المحترفين الذين يمارسون عمليات نصب متعددة من أجل تحقيق أحلامهم بالثراء.

ومسلسل "بـ 100 وش" من تأليف أحمد وائل وعمرو الدالي، ومن إخراج كاملة أبو ذكري، ومن بطولة نيللي كريم وآسر ياسين وعلا رشدي وإسلام إبراهيم ومصطفى درويش وشريف دسوقي ودنيا ماهر وسلوى محمد علي وحنان يوسف، ومن إنتاج شركة "العدل جروب".