نجل طلال مداح يطالب بوقف بث أغاني والده في العالم

أعلن عبد الله طلال مداح، نجل الفنان السعودي الراحل طلال مداح، أنه رفع شكوى رسمية لوقف بث جميع أغاني والده في العالم، لحين تقنين وضعها، ويصبح هو المتحكم الرئيس في إرث والده، بدلًا من تركها على المشاع.

وكتب عبد الله في سلسلة تغريدات على حسابه على "تويتر" أنه قرر تقديم الشكوى بعدما اكتشف أن أغاني والده تم حجبها عن طريق sbc وMazzika بالاتفاق مع قولدن كاسيت كموزع لشركة "فنون الجزيرة".

كثير من أغاني الوالد بتحجب عن طريق sbc و Mazzika بإتفاق مع قولدن كاسيت كموزع لشركة فنون الجزيرة.



و بما إن الموضوع وصل لكل واحد يقول حقي انترنتياً.

و عشان أريحهم كلهم و غيرهم رفعت شكوى بتوقيف كافة اعمال طلال مداح في العالم كله الين يحلوها معانا.

@sbc @Mazikka — عبدالله طلال مداح (@almaddaha) August 15, 2020

​وفي تغريدة كتب عبد الله: "كثير من أغاني الوالد بتحجب عن طريق sbc وMazzika باتفاق مع قولدن كاسيت كموزع لشركة فنون الجزيرة. وبما إن الموضوع وصل لكل واحد يقول حقي انترنتياً. و عشان أريحهم كلهم و غيرهم رفعت شكوى بتوقيف كافة أعمال طلال مداح في العالم كله الين يحلوها معانا".

وأضاف في تغريدة أخرى: "إلى الآن مش فاهم شركة مزيكا بعد ٢٠ سنة تقريبًا من وفاة المرحوم دخلت تحذف وتراسل برامج الأغاني وقنوات اليوتيوب ومين اعطاها الحق في كذا؟.. تحس الموضوع سلطة بس زاد الملح تبعها".

إلى الأن مش فاهم شركة مزيكا بعد ٢٠ سنة تقريباً من وفاة المرحوم دخلت تحذف و تراسل برامج الاغاني و قنوات اليوتيوب و مين اعطاها الحق في كذا؟.



تحس الموضوع سلطة بس زاد الملح تبعها. — عبدالله طلال مداح (@almaddaha) August 16, 2020

​وتابع: "لما ما كان فيه غيرنا نزلنا ما شي مجاني للجمهور، طالما فيه مواقع خاصة بالقنوات هذي توفر وتتحمل وتغنينا عن رفع الأغاني وتسجيلها واستئجار مساحات انترنت، غير وقت الشباب اللي بيضيع في العمل والرفع.. لو قناة لها شي يخصها عندنا بإمكانه يراسلنا مباشرة ونحذفه له".

وطلال مداح واحد من أكثر الفنانين جماهيرية في الخليج تحديدا، وهو سعودي بدأ مشواره الفني بشكل فعلي، عندما بلغ العشرين عامًا، واستمر حتى آخر لحظات حياته؛ حيث توفي وهو يغني ويعزف على العود.

وساهم طلال مداح في نشر الأغنية السعودية خارج المملكة، وإيصال الأغنية الخليجية خارج الحدود.