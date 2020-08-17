أحمد فهمي يحرج زوجته هنا الزاهد بالإجابة عن بعض الأسئلة... فيديو

أحرج الممثل المصري، أحمد فهمي، زوجته، الممثلة، هنا الزاهد، بالإجابة عن بعض أسئلة جمهوره بشأنها.

وفي جلسة أسئلة وأجوبة عقدها فهمي عبر حسابه على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، حرصت هنا الزاهد على ممازحته بسؤالها له عن أكثر 3 صفات يتمنى أن يتخلى عنها، فأجاب بإحراج: "العصبية والصراحة المطلقة، والتوقف عن تدليلك وتلبية طلباتك لأن هذا سيريحني".

View this post on Instagram ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ .. @ahmadfahmy_official A post shared by ᗩℎᗰƐᗪ FᗩℎᗰƳ ❤ (@ahmed_fahmy.fan) on Aug 15, 2020 at 12:52pm PDT

وردا على سؤال آخر هو من أكثر شخص يثير أعصابه، كشف أحمد فهمي أنها زوجته هنا الزاهد، مؤكدا أنها لا تجيد الطبخ، وأفضل ما يمكنه تناولها من يدها هو شطيرة جبن.

وعن أكثر صفة يحبها في زوجته، أجاب فهمي أنه يحب كل شيء فيها، أما أكثر شيئ يكرهه فيها فهو "زنانة".

يشار إلى أن أحمد فهمي وهنا الزاهد قاما ببطولة المسلسل الكوميدي "الواد سيد الشحات" لرمضان 2019، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول شاب فقير يتزوج من فتاة ثرية، ويتعجب الناس من هذا الزواج، وخلال الأحداث يفاجأ الشاب بمجموعة من الأشخاص يطاردونه بسبب 6 ملايين جنيه.

ويشارك في بطولة المسلسل، أحد أبطال فرقة "مسرح مصر"، محمد عبد الرحمن ومحمد محمود ومحمد ثروت، وهو من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز، وإخراج أحمد الجندي.

واحتفل أحمد فهمي وهنا الزاهد بزفافهما في شهر سبتمبر/ أيلول 2019، بحضور عدد كبير من النجوم، من أبرزهم أحمد عز وكريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان وأحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر وغيرهم من النجوم، والإعلامية منى الشاذلي وعدد من نجوم كرة القدم.

وشارك أحمد فهمي في موسم دراما شهر رمضان 2020 بمسلسل "رجالة البيت"، مع كلا من أكرم حسني وبيومي فؤاد، والذي اعتذر للجمهور بسببه.

ويعرض لهنا الزاهد في دور العرض السينمائية حاليا أحدث أفلامها "الغسالة"، الذي يشاركها بطولته أحمد حاتم ومحمود حميدة وشيرين رضا.