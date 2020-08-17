"ريجيم الجيش"... يفقدك 5 كغم في 3 أيام

ظهرت على الساحة مؤخرا، طريقة جديدة لخفض الوزن عن طريق ما يسمى بـ"ريجيم الجيش".

وبحسب صحيفة "عاجل" السعودية، يمكن لهذا النوع من الريجيم أن يفقدك خمسة كيلوغرامات من وزنك خلال ثلاثة أيام فقط.

وتعتمد هذه الحمية على استهلاك كمية ضئيلة من السعرات الحرارية وتناول عناصر غذائية متناسقة كيميائيا يساعد تفاعلها على فقدان الوزن.

وجاءت تفاصيل "ريجيم الجيش" كما يلي..

اليوم الأول

وجبة الإفطار: كوب من القهوة أو الشاي مع الكافيين، وشريحة من الخبز المحمص مع ملعقتين كبيرتين من زبدة الفول السوداني ونصف حبة غريب فروت، وجميعها يتضمن 308 سعرات حرارية.

وجبة الغداء: كوب آخر من القهوة أو الشاي، مع شريحة من الخبز المحمص ومن الأفضل أن يكون خبز القمح الكامل، ونصف علبة من سمك التونة، حيث تحتوي هذه الوجبة الصغيرة على 139 سعرة حرارية فقط.

وجبة العشاء: 100 غرام من أي نوع من اللحوم، وكوب من الفاصوليا الخضراء ونصف حبة موز وتفاحة صغيرة، وكوب كامل من المثلجات بطعم الفانيليا. هذه الوجبة تحتوي على 619 سعرة حرارية.

لا يسمح بتناول الوجبات الخفيفة.

اليوم الثاني

وجبة الإفطار: قطعة من الخبز المحمص مع بيضة مطبوخة بالشكل الذي ترغب فيه بالإضافة إلى حبة موز. سعرات هذه الوجبة لا تزيد عن 223 سعرة.

وجبة الغداء: بيضة مسلوقة و5 قطع من البقسماط المملح وكوب من الجبنة المنزلية، وحتى وإن كانت الجبنة كاملة الدسم فإن السعرات الحرارية لن تتجاوز 340 سعرة.

وجبة العشاء: نصف كوب من الجزر وكوب كامل من القرنبيط و2 هوت دوغ ساخنة، كما يمكن الحصول على كوب من الآيس كريم بطعم الفانيلا، وهذه الوجبة تحتوي على 630 سعرة حرارية.

اليوم الثالث

وجبة الإفطار: شريحة من جبن الشيدر مع 5 قطع من البقسماط المملح، وتفاحة صغيرة، وتحتوي هذه الوجبة على 232 سعرة حرارية.

وجبة الغداء: شريحة واحدة من الخبز المحمص وبيضة، وحتى إن كانت البيضة مقلية في الزيت فإن الوجبة لن تتجاوز ما مجموعه 170 سعرة حرارية.

وجبة العشاء: نصف حبة موز وعلبة كاملة من سمك التونة وكوب من الآيس كريم، لتحتوي الوجبة على 460 سعر حراري.

ويمكن خلال الأيام الأربعة المتبقية من الأسبوع، تناول كل انواع الطعام، قبل معاودة الكرة بشرط ألا يتجاوز مجموع الوجبات اليومية 1500 سعر حراري.