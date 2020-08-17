الرقص الشرقي في الهواء... فن إبداعي جديد يثير الاعجاب... فيديو

ويظهر في المقطع الذي تداوله ناشطون عبر "تويتر" فتاة تم ربطها بشعرها بواسطة حبلة متأرجحة.

لقيت أهم فيديو علي الأنترنت pic.twitter.com/VR0wIN8HYA — مريم؟ (@MaryomWaraYom) August 16, 2020

وتقوم الفتاة بحركات الرقص الشرقي بينما الحبلة تمررها إلى الأمام والوراء دون أن تلامس الأرض، فيبدو كأنه رقص في الهواء.