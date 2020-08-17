كلب يقوم بحركات مدهشة عندما تمطر السماء... فيديو

يعشق كثير من الناس أجواء الأمطار خاصة عندما تمطر في أجواء طقس معتدل، حيث يخرجون من منازلهم للاستمتاع بجمال الطبيعة.

ولا يقتصر هذا الأمر على البشر، إذ هناك بعض الحيوانات التي تنتظر سقوط الأمطار لتخرج طاقات كامنة داخلها.

Is there a dog that likes water (rain specifically) more than I do?! If yes, I've gotta meet them! The anticipation today was killing me 😂 #WaterBaby #dogs #dogsoftwitter #fun #rain pic.twitter.com/0adiQtnoF7 — Odi (@OdinAllbother) August 17, 2020

ويظهر مقطع فيديو متداول على "تويتر" كلبا يقوم بحركات مدهشة عندما يشاهد سقوط الأمطار.

ويرصد الفيديو لحظة وجود الكلب داخل منزل صاحبه قبل أن يشاهد بداية سقوط المطر ليخرج مسرعا إلى شرفة المنزل ويراقب سقوط قطرات المطر، ثم يقوم بالقفز عدة مرات.