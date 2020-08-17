صيني ينقذ والدته من الفيضانات بطريقة مبتكرة... فيديو

تسببت الفيضانات التي تضرب جنوب غربي الصين خلال الآونة الآخيرة في غرق شوارع ومدن بأكملها وتهجير مئات الآلاف.

وفي المناطق التي تغمرها مياه الفيضانات يحاول البعض البحث عن حلول بديلة للخروج من أماكنهم أو إنقاذ ذويهم إلى مناطق آمنة مستخدمين وسائل مختلفة.

ومن بين هذه الوسائل استخدام أجسام منفوخة بالهواء على شكل طائر الفلامينغو لعبور الشوارع التي يغمرها الفيضان.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "الشعب" الصينية أحد الأشخاص وهو يستخدم جسم بلاستيكي منفوخ على شكل طائرة فلامينغو لإنقاذ والدته ومساعدته في عبور الشارع المليئ بالمياه.

وأدت الفيضانات إلى تدمير نحو 54 ألف منزل، وتسببت في خسائر تقدر بـ 25.7 مليار دولار، بحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

Worrying about his mother's safety as the city is severely flooded, son thinks outside the box and picks up his mother with a giant flamingo pool float in SW China's Chengdu. pic.twitter.com/FWc8qXJ4DY — People's Daily, China (@PDChina) August 17, 2020

وأشارت الوكالة إلى أن الخسائر الحالية تزيد بنحو 15 في المئة عن إجمالي الخسائر التي تسببت فيها الفيضانات خلال السنوات الخمس الماضية.