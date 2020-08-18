صياد يحطم الرقم القياسي باصطياده سمكة شبوط تزن 6 كيلوغرامات ونصف

اصطاد الأمريكي دانيال ماستروناردي سمكة شبوط يبلغ وزنها إلى نحو 6 كيلوغرامات ونصف ليسجل بذلك رقمًا قياسيًا في ولاية ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لموقع إدارة الموارد الطبيعية المحلية، اصطاد ماستروناردي البالغ من العمر 33 عامًا في 9 آب/ أغسطس سمكة شبوط تزن 6.4 كيلوغراما ليتضح فيما بعد أن صيده حطم الرقم القياسي الذي كان يحتفظ به الصياد ديف الويبيرغ قبل ثلاث سنوات ، باصطياده سمك تزن 6.2 كيلوغراما.

— WJZ | CBS Baltimore (@wjz) August 14, 2020

​وقال ماستروناردي: "لقد كانت واحدة من أكبر الأسماك التي رأيتها على الإطلاق".

الجدير بالذكر أن الشبوط ينتمي إلى فصيلة الشبوطيات ويصل طوله عندما ينمو إلى مترٍ واحدٍ ولكن يترواح الطول الطبيعي للسمكة من 30 إلى 75سم، ويصل وزنها إلى خمسة وعشرين كيلوغرام، وقد يتعدى هذا الوزن إلى أوزان أخرى حيث تم تسجيل أكبر وزن لهذه السمكة عند 37 كيلوغرام.