هل هناك ملوك فراعنة غير مصريين… زاهي حواس يكشف نتيجة الـ"دي إن إي"

رد زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، على بعض التصريحات التي تشير إلى أن بعض ملوك مصر القديمة ليسوا مصريين.

وقال حواس، خلال حوار مع برنامج "كل يوم"، على فضائية "ON"، إن هناك مزاعم أن توت عنخ آمون ليس مصريا وأنه عبرانيا، وأوضح: "من يقول ذلك واحد مجنون في الآثار.. وأم توت عنخ آمون، ملكة في المقبرة 35 وهي ابنة الملك أمنحتب الثالث، ولا يصح الهجوم على توت عنخ آمون، ولا يمكن القول أن هناك ملك مصري عبراني، ومن يقول ذلك خيانة عظمى لأن الـDNA أثبت أن جميعهم مصريين".

وأشار حواس إلى أنه يعمل الآن على الانتهاء من موسوعة "الأهرامات المصرية" التي تتضمن 8 أجزاء، وتتعلق بكل ما يخص أهرامات مصر التي تصل إلى 120 هرمًا، مشددًا على أن المصريين بنوها ولم يشارك في بنائها أي عبراني.

وأكد حواس أن الأهرامات المصرية لم تبنى بالسخرة، مدللًا على ذلك بأنهم لو كانوا عبيدًا لما دفنوا إلى جوار الأهرامات وهو ما يعتبر تكريما كبيرا لهم.

وأضاف: "كل العائلات الكبرى في الدلتا والصعيد كانت تقوم بتجميع الطعام وترسل الخراف للعمال لكي يأكلوها".

وفي تعليقه على تصريحات إيلون ماسك، التي قال فيها إن الأهرامات بناها الفضائيون، قال حواس: "معرفش مين إيلون ماسك.. هو مشهور، بس عاوز شهرة.. ولا يمتلك دليلا حول تصريحاته عن الأهرامات".

وفي السياق قال حواس إن المتحف المصري الكبير أهم مشروع ثقافي فى العالم بالقرن الحادي والعشرين.

وأكد أنه "سيكون أعظم وأكبر متحف بالعالم، والتصميم الداخلي وعرض الآثار سيكون إبهارا".

وأشار إلى "أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة والقيادة السياسية بالآثار المصرية".