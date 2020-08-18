الأسلحة المضادة للفيروسات... تطوير مسدس في أمريكا يطلق أقنعة طبية... فيديو

في الولايات المتحدة، ابتكر المهندس ألين بان مسدسًا يطلق على الأشخاص أقنعة طبية. تم عرض الجهاز على قناته الشخصية في YouTube.

مبدأ تشغيل السلاح غير العادي هو أنه عند الضغط عليه من أربعة سبطانات، تطير كمامة طبية، وعندما تضرب شخصًا، تربط القناع حول رقبته.

وبحسب مبتكر الجهاز، فإن هذا التطوير يهدف إلى لفت انتباه الأمريكيين إلى أهمية ارتداء الكمامات أثناء تفشي وباء فيروس كورونا.