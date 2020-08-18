هاتف "غالاكسي نوت 20 ألترا" يتعرض لأقسى اختبارات الحرق والخدش... فيديو

قامت قناة "JerryRigEverything" الشهيرة على يوتيوب بعمل اختبارات الجودة لأغلب الهواتف الذكية الحديثة، بإخضاع هاتف سامسونغ الجديد "غالاكسي نوت 20 ألترا" لأقسى اختبارات التحمل والمتانة، أبرزها الخدش والحرق والانحناء، بهدف تقييم مدى صلابته ومتانته.

وخضع الهاتف لاختبار الخدش على الشاشة بآلات حادة، وتحمل الهاتف الخدش حتى المستوى السادس، وهذا يعتبر جيد، لأنه يعني أن الهاتف لن يتعرض للخدش إلا في حال استخدام عملات نقدية أو مفاتيح جيب.

لكن في المستوى السابع، بدأت الخدوش تظهر بوضوح على الشاشة. ومع أن الهاتف يُعد الأول في اعتماد زجاج "غوريلا غلاس فيكتوس"، إلا أنه لا فرق في المتانة عن الجيل السابق من الزجاج "غوريلا غلاس 6".

يُذكر أن شركة سامسونغ أعلنت عن هاتف "غالاكسي نوت 20 ألترا" يوم 5 أغسطس/ آب الجاري، بالإضافة إلى هاتف "غالاكسي نوت 20" وساعتها الذكية "غالاكسي ووتش 3" وسماعتها اللاسلكية "بودز لايف" والجيل الثاني من هاتفها المطوي "غالاكسي زد فولد 2" وجهازين لوحيين.