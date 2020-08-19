مايكروسوفت تتخلى عن منتجها الرئيسي

أعلنت شركة التكنولوجيا "مايكروسوفت"، يوم أمس الثلاثاء، عن خططها لإيقاف الدعم التقني بشكل نهائي لمتصفح "إنترنت إكسبلورر 11" (آخر إصدارات المتصفح)، بعد عام.

وكتبت الشركة على موقعها، إن عملية إيقاف الدعم للمتصفح الشهير ستبدأ يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، لكنها ستستمر لبعض الوقت عبر مجموعة تطبيقات "365" (بما فيها مايكروسوفت أوفيس) حتى تتوقف عملية الدعم بشكل نهائي يوم 17 أغسطس/آب من العام المقبل.

وذكرت الشركة أنها بدأت باستخدام المتصفح عام 2013 وهو الآن ولم يعد يلبِّ معايير الويب الحديثة. ففي السابق، كانت بيئة الإنترنت أقل تعقيدًا بكثير مما هي عليه اليوم.

بالإضافة إلى ذلك تخطط مايكروسوفت لإيقاف دعم نسختها القديمة "مايكروسوفت إيدج" بداية شهر مارس/آذار عام 2021. وبعد ذلك لن يتلقى المتصفح تحديثات الأمان وسينتقل مستخدمو ويندوز 10 إلى متصفح "إيدج" جديد المطور على أساس متصفح كروميوم. وأشارت الشركة إلى أن الأجهزة الجديدة وتحديثات ويندوز المستقبلية ستتضمن متصفح إيدج الجديد.