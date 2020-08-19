تسريب صور لجهاز آيفون الجديد

ظهرت صور لأجهزة آيفون الجديدة في الغطاء قبل عرضها الرسمي.

وقدمت الشركة المصنعة الصور لموقع "9to5mac"، الذي عرض قبل ذلك ملحقات "آيفون 12" و"آيفون 12 برو".

New iPhone 12 dummy images offer close-up look at iPhone 4-like design, more - 9to5Mac https://t.co/sJLU1YDhFV — たぐち (@tgchitter) August 19, 2020

وأشار الموقع، أن أحد النماذج يشبه "آيفون 4" من حيث الحجم.

أثبتت هواتف "آبل" أنها الأجهزة الأكثر شعبية في خمس دول. ووصلت حصة "آيفون 11" في السوق الأمريكية في أبريل/نيسان 2020 إلى 16%، كما قاد الجهاز مبيعات السوق في كل من الصين وبريطانيا وألمانيا واليابان.

في وقت سابق، أعلن عن تأجيل عرض الهواتف الذكية الجديدة "آيفون 12" حتى 12 أكتوبر/تشرين الأول.

ومن المتوقع أن تأتي الهواتف بثلاثة أحجام مختلفة بقياس 5.4 بوصة و6.1 بوصة و6.7 بوصة.