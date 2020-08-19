"أبو وديع" يكشف سر "فيديو الحوت" ولماذا امتطى ظهره... فيديو

انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لأحد الأشخاص على متن مركب يحاول الاقتراب من حوت قرشي، قبل أن يقفز على ظهره ليتحرك به الحوت ويواصلان السباحة معا.

ولم يكن المواطن السعودي زاكي سويلم الصبحي (أبو وديع) يتوقع أن الفيديو الذي وثقه صديقه سيحظى برواج كبير على الإنترنت، بالنظر لكون المشهد غير مألوف خاصة مع حيوان ضخم كالحوت.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة "عاجل" السعودية، قال أبو وديع إن "مقطع الفيديو لم يكن تحديا وكان هو وأصدقائه في رحلة صيد ، وعلق الحوت في أسلاك الصيد مما حدا بهم للنزول عليه لفك الأسلاك العالقة فيه".

وأوضح أن "هذا الحوت اعتاد دائما اللعب مع قوارب الصيد ويسبح بالقرب منها".

وأكد أنه "لم يكن يخشى من أي ردة فعل من قبل الحوت عندما قفز على ظهره، وأن الحوت أليف مثل الدولفين".

وتابع "لا يمكن أن نضره، بل نهتم برعايته خاصة من الأحبال التي تعلق به ونضطر للنزول عليه لفكها".

وأضاف "لم نكن نوثق تلك المشاهد، إلا أن ذلك الفيديو كان تصويرا عفويا وانتشر".

شاهد عدد من شباب #ينبع

زاكي الصبحي

بادر الكبيدي

ياسر الرفاعي



يسبحون مع حوت او قرش #البهلوان

الذي يعتمد في غذائه على العوالق البحرية



سالم السناني - ينبع



. pic.twitter.com/T5DVlShfIh — صـ حـ يـ فـ ـة ا لـ مـ د يـ نـ ـة (@Almadinanews) August 16, 2020

وكشف أبو وديع الذي يعمل دليلا سياحيا في ينبع، ويتقن الغوص، أنه يمتلك خبرة 30 سنة في البحار تتمثل في صيد السمك.

وأشار إلى أنه حقق المراكز الأولى في صيد الأسماك في بطولة المملكة وبطولة الدول العربية وبطولة المدينة المنورة في أعوام 2009، 2013، و2014، داعيا زوار ينبع للاستمتاع بالبحر والثروة السمكية والكائنات البحرية والشعب المرجانية.