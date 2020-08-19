احتجاجا على الاستغلال التجاري... فنان ألماني ينظم مباراة كرة القدم "بدون ملابس"

قام أحد الفنانين الألمان، بتنظيم مباراة كرة القدم، مختلفة ومثيرة للجدل حيث خاض لاعبو الفريقين الـ 22 المبارة بدون ملابس، اعتراضا على حال كرة القدم، بحسب منظم المباراة.

ونفذ الفنان الألماني غيرت شتارتشيفسكي، فكرته المبتكرة، لتسليط الضوء على الاستغلال التجاري المسيطر على أحوال كرة القدم في الوقت الحالي.

ونظم "شتارتشيفسكي" مباراة كرة قدم شارك فيها لاعبون عراة في بلدة "أور إركينشفيك" الألمانية، ظنا منه أن ذلك يعبر عن الأصالة التي تفتقدها الرياضة في الوقت الحالي.

وتحدث شتارتشيفسكي لوكالة "دويتشه فيلله" الألمانية، قائلا إن نظام كرة القدم الحالي مريض، لذا قرر أن يتعرى الجميع في مباراة لكرة القدم، مشيرا إلى أنه قام بتنفيذ فكرته لضرب مثال على التنوع والطبيعة، مشددا أنه يرفض الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها والمثل العليا الزائفة للجمال، بحسب تصريحاته.

وأضاف الفنان الألماني، أن الأصالة شيء غائب في كرة القدم الحديثة، وهو أمر ينعكس في كيفية ترويج الرياضة، ويجب أن يكون كل شيء مثالياً هناك، وفي النهاية فإن كل شيء يتعلق في نهاية الأمر بالتسويق.

وشهدت المباراة الاستعراضية، مشاركة مشجعي فرق بوخوم وشالكه وفرانكفورت، وشارك أيضا أياكس أمستردام الهولندي، وظهر اللاعبون يرتدون أحذية وجوارب كرة القدم فقط، مع تحديد ألوان جوارب كل فريق من أجل التفريق بين الفريقين المتنافسين، وتمت كتابة أرقام اللاعبين مرسومة باليد على ظهور المشاركين.