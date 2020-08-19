سوريا... سعال مفاجئ يكشف ملابسات جريمة بشعة

نجح رجال الشرطة السورية في كشف ملابسات قتل زوج عائد من السفر وسرقته على يد زوجته وعشيقها.

وبحسب موقع وزارة الداخلية السورية، تم إخطار الشرطة في حي الرمل الجنوبي في اللاذقية بدخول مواطن إلى المشفى، وهو بحالة حرجة جدا، ومصاب بعدد كبير من الطعنات، وكان يردد اسم الشخص الذي طعنه قبيل دخوله في غيبوبة ليفارق الحياة بعد ساعات.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه وخلال التحقيقات اعترف بارتكابه جريمته عقب التخطيط لقتله وسرقته بالاشتراك مع زوجته التي تربطه بها "علاقة غرامية" منذ عدة أشهر.

ويعمل الزوج خارج سوريا وقد عاد وبحوزته مليوني ونصف مليون ليرة سورية.

وحضر الجاني إلى المنزل لتخفيه الزوجة وتتفق معه على أنها ستعطيه إشارة ليقوم بقتل زوجها، وكانت الإشارة هي السعال عقب التأكد من نومه.

ويشاء القدر أن تسعل الزوجة بشكل غير مقصود قبل الوقت المحدد، ما اعتبره القاتل إشارة البدء ليقاومه الزوج وتنشب بينهما مشاجرة.

وأقدم الجاني على توجيه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسد الضحية حتى سقط وفقد الوعي فظن القاتل أنه توفي.

وبسبب أصوات العراك وصراخ الأطفال اضطرت الزوجة لفتح الباب وإخراج القاتل ليفر مسرعا دون سرقة أي شيء، قبل أن تصرخ طلبا للمساعدة من الجيران.

واعترف القاتل باتفاقه مع شخص لمساعدته على التخلص من جثة الزوج مقابل مبلغ 150 ألف ليرة.