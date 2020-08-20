مضيفة تصفف شعرها باستخدام الجوارب وتكشف النتيجة... فيديو

عرضت المضيفة والمدونة الأمريكية، كاري آن، لمتابعيها طريقة لتصفيف شعرها بمساعدة الجوارب لتوفير الوقت قبل الطيران.

يظهر مقطع الفيديو تحضير المضيفة نفسها لرحلة عمل في الصباح الباكر إلى مدينة ناشفيل في ولاية تينيسي.

واستخدمت آن الجوارب ودبابيس الشعر لتصفيفه قبل النوم، وقامت بتجديل شعرها حول الجوارب ثم ربطته بشريط مطاطي وذهبت للنوم.

واستيقظت آن الرابعة فجرا في اليوم التالي وأظهرت كيف أصبح شعرها مجدلا ولا يحتاج إلى التصفيف ما يوفر الكثير من الوقت.

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