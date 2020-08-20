"عشان تبطلوا تهاجمونا"... السبكي: أنا بفتخر إني بعمل أفلام فيها رقص وأغاني

قال أحمد السبكي، المنتج السينمائي المصري، إنه يصر على العمل رغم الظروف التي تمر بها البلاد والعالم، كنوع من دعم صناعة السينما.

واحتفل السبكي مساء أمس بالعرض الخاص لأحدث أفلامه "توأم روحي"، وحضر الحفل أبطال العمل منهم حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد ومخرج العمل عثمان أبو لبن.

وتحدث السبكي عن جرأته في العمل في هذه الظروف، رغم أن هناك العديد من المنتجين الذين توقفوا عن العمل، أو أنتجوا أفلاما وتركوها حتى تتحسن الظروف.

وقال السبكي قبل العرض لممثلي وسائل الإعلام: "خلي المنتجين خايفين، بتعمل أعمالها وبتشيلها مستنية لحد الدنيا ما تروق وتنزلها، دول بقى اللى واقفين مع الصناعة ولا أحنا عشان تبطلوا تهاجمونا بس".

وعن السؤال عن إنتاجه فيلم "صاحب المقام" وأنه يتحدث عن أولياء الله الصالحين بينما هو متهم بإنتاج أفلام بها رقص وأغاني، قال السبكي: "أنا بفتخر إني بعمل أفلام فيها رقص وغناء".

وشدد السبكي على أنه يقوم بإنتاج كل الأنواع من الأفلام ولا يتوقف على نوع معين.