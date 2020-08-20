إطلاق 750 مليون بعوضة "زاعجة مصرية" معدلة وراثيا في أمريكا... صور وفيديو

وافقت السلطات الأمريكية في مقاطعة فلوريدا على خطة إطلاق نحو 750 مليون بعوضة معدلة وراثيا في البلاد بين عامي 2021 و2022.

وتعمل السلطات على تنفيذ خطة إطلاق البعوض المعدل وراثيا على الرغم من معارضة بعض السكان المحليين لخطة المشروع بالإضافة إلى معارضة المجموعات والمنظمات المدافعة عن البيئة وحقوق الحيوانات.

وقالت مديرة السياسات في المركز الدولي لتقييم التكنولوجيا ومركز سلامة الأغذية، جايدي هانسون، في بيان صدر عنها أمس الأربعاء: "الآن أعطت المقاطعة الإذن النهائي المطلوب، ما الذي يمكن أن يحدث، نحن لا نعلم، لأن وكالة حماية البيئة رفضت بشكل غير قانوني التحليل الجاد للمخاطر البيئية، وبالرغم من ذلك تستمر التجربة".

وصمم المشروع التجريبي لاختبار ما إذا كانت البعوضة المعدلة وراثيًا هي بديل قابل للتطبيق بدلا من رش المبيدات الحشرية للسيطرة على بعوضة "الزاعجة المصرية"، وهي نوع من البعوض يحمل العديد من الأمراض الفتاكة، مثل حمى "زيكا" وحمى "الضنك" و"الشيكونغونيا" والحمى الصفراء، بحسب "سي إن إن".

''750 million genetically engineered mosquitoes approved for release in Florida Keys''



WHAT CAN GO WRONG? pic.twitter.com/JEEdzE6hVs — al (@al_asifyouknow) August 19, 2020

وتم تعديل البعوض بحيث ينتج ذرية تموت في مرحلة اليرقات، أي قبل فترة طويلة من الفقس ما سيحد من نموها ويوقف قدرتها على اللدغ.

Remember Murphy’s law ... 750 million genetically engineered mosquitoes approved for release in Florida Keys pic.twitter.com/ALBmeZJHAo — AC Sandino (@KarencaCarvajal) August 20, 2020

وتقوم إناث البعوض فقط باللدغ من أجل الدم الذي تحتاجه لنضج بيوضها، بينما تتغذى الذكور على الرحيق فقط، وبالتالي فهي ليست حاملة للأمراض.

وتمت الموافقة أيضا على إطلاق البعوض في مقاطعة هاريس وتكساس، بدءا من عام 2021، ووفقا لشركة "Oxitec" فقد تم تطوير البعوضة بعد سنوات من الأبحاث من أجل دراسة تأثير البعوض المعدل وراثيا على البشر.