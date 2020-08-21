هل فيتامين "إي" قادر فعلا على إزالة الندوب؟

يوجد، اليوم، العديد من الكريمات والمراهم التي تدعي أنها قادرة على إزالة الندوب وتقليل ظهور ندبات جديدة. لكن الحقيقة هي أن أيا منها لا يساعد في إزالة آثار الندوب الناتجة عن العمليات.

يمكن أن تسبب الندوب، بالإضافة إلى المظهر غير المناسب، آلاما مختلفة، ويطرح العديد من الأشخاص سؤالا حول إمكانية وجود طريقة ما للتخلص منها؟

في الواقع، يعد فيتامين "Е" العلاج الوحيد الفعال والشائع الذي يمكن أن يساعد في التخلص من تلك الندوب، وهو متاح على نطاق واسع، ويكون إما على شكل سائل أو داخل أنابيب.

كما يعد فيتامين "Е" أحد مضادات الأكسدة القابلة للذوبان في الدهون، ويقلل من تكوين الجذور الحرة ويزيد من إنتاج الكولاجين المسؤول عن مرونة الجلد وقوته، حسب موقع "med2".

وأظهرت الأبحاث أن تناول فيتامين "Е" بشكل منتظم يساعد في التئام الندبات القديمة وعلامات تمدد الجلد.