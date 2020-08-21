خطيبة المطرب المصري أحمد سعد تفاجئه على "الكوبري"... فيديو

فاجأت عارضة الأزياء، علياء بسيوني، خطيبها المطرب المصري، أحمد سعد، بهدية على "الكوبري" (الجسر)، احتفالا بعيد ميلاده.

والهدية عبارة عن لافتات إعلانية على كوبري 6 أكتوبر، تحمل صورة أحمد سعد، ومكتوب عليها "عيد ميلاد سعيد"، بحسب ما يوضح مقطع مصور شاركه عبر حسابه على موقع "إنستغرام".

وعلق أحمد سعد على هدية خطيبته: "ما أجمل عندما يستيقظ المرء في عيد ميلاده ويجد أن هذا ما فعلته حبيبته له علي كوبري أكتوبر".

View this post on Instagram Lolla ❤ A post shared by AHMED SAAD (@ahmed_saad_official2018) on Aug 21, 2020 at 5:34am PDT

وكان أحمد سعد وعلياء بسيوني قد أعلنا خطوبتهما، أمس الخميس، وكتب من خلال حسابه على "إنستغرام": "اليوم عيد ميلادي وخطوبتي، هل تعلمون لماذا احتفلت بهم في نفس التاريخ، لأن تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي".

View this post on Instagram النهارده عيد ميلادي وخطوبتي..❤️ A post shared by AHMED SAAD (@ahmed_saad_official2018) on Aug 20, 2020 at 1:32pm PDT

وخطيبة أحمد سعد علياء بسيوني اسمها بالكامل علياء عثمان بسيوني، تعمل عارضة أزياء، وتعيش فى منطقة هليوبوليس بحي مصر الجديدة، وتمتلك معرضا كبيرا فى القاهرة.

وإذا ما تم زواج أحمد سعد من علياء بسيوني فإن ذلك سيكون رابع زواج في حياته، إذ كان الأول من فتاة تدعى لبنى وهي والدة أبنائه، التي تزوجها في عام 2007 وانفصل عنها عام 2011.

واالثاني من الممثلة المصرية ريم البارودي، بعد قصة الحب جمعت بينهما لسنوات، ودام زواجهما شهرا واحاد فقط.

أما الزواج الثالث فكان من الفنانة المصرية سمية الخشاب، ودام عامين، وانتهى بالطلاق وتبادل الاتهامات والفضائح في البرامج التلفزيونية.