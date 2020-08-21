ممثلة إسرائيلية تعرض إعلان أحدث أفلامها "وفاة على النيل"... فيديو

بدأت الممثلة الإسرائيلية الشهيرة، جال جادوت، في الترويج لأحدث أفلامها السينمائية، الذي تدور أحداثه بالكامل في مصر.

وتدور أحداث الفيلم الذي يحمل اسم "Death on the Nile" (وفاة على النيل) المستوحى عن إحدى روايات الأديبة الشهيرة، أجاثا كريستي، في ثلاثينيات القرن الماضي على متن باخرة سياحية فاخرة تجوب الأماكن الأثرية في مصر، بينما تقع جريمة قتل غامضة لوريثة إحدى الأسر الثرية تدعى "لينيت ريدجواي دويل" أثناء الرحلة، فيتدخل المحقق المحنك في حل لغز الجرائم "هيركيول بوارو" لحل غموضها والكشف عن الجاني.

ويعتبر الفيلم هو جزء ثاني من فيلم "Murder on the Orient Express" الذي عرض في عام 2017، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم المشاهير، منهم جوني ديب وميشيل فايفر وكينيث براناه الذي قام بإخراجه.

ونالت جال جادوت شهرتها من تجسيد دور البطلة الخارقة "واندر وومان"، المستوحاة من مجلات "دي سي" الهزلية الأمريكية.

وقدمت جادوت "واندر وومان" 3 مرات، الأولى في فيلم "Batman v Superman: Dawn of Justice" عام 2016، و"Justice League" في عام 2017، وأخيرا في فيلم مستقل عن الشخصية يحمل اسمها.

وعلقت جال جادوت على مشاركتها في فيلم "Death on the Nile" عبر حسابها على موقع "تويتر": "أول إعلان لفيلم "وفاة على النيل"!! لقد كان من دواعي سروري العمل في هذا المشروع.. أحببت إحياء قصة أجاثا كريستي الكلاسيكية هذه مع مخرجنا المذهل وفريق التمثيل الحالم".

First trailer for Death On The Nile!! It was such a delight to work on this project.. loved bringing this classic Agatha Christie story to life with our amazing director and dreamy cast 🚢🕵🏼💋💥 #MurderwasJusttheBeginning #DeathontheNile pic.twitter.com/s4xfqlRUuk — Gal Gadot (@GalGadot) August 19, 2020

وحددت شركة "فوكس القرن الـ20" الأمريكية شهر أكتوبر/ تشرين الأول لطرح فيلم "Death on the Nile" في دور العرض السينمائية.

وبدأ تصوير الفيلم في أواخر شهر سبتمبر/ أيلول 2019 في بريطانيا، وتم تصوير الكثير من مشاهده في استوديوهات "لزنغ كروس" خارج لندن واستمر التصوير حتى نهاية العام الماضي.