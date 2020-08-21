"فيسبوك" يودع "تصميمه الكلاسيكي" بداية من سبتمبر

أعلنت شركة "فيسبوك" للملايين من مستخدميها حول العالم عن توديعها لتصميمها الكلاسيكي، واستقبال تصميم جديد بداية من الشهر المقبل.

وقالت في رسالة للمستخدمين إن نسخة سطح المكتب من "فيسبوك الكلاسيكي" ستختفي في شهر سبتمبر/ أيلول، وستأخذ معها لونه الأزرق القديم، بحسب موقع "إندغادجيت".

وكانت "فيسبوك" قد سمحت لمستخدميها للتحويل إلى التصميم الجديد بداية من شهر مايو/ أيار من أجل الاعتياد عليه لحين جعله ثابتا في الشهر المقبل.

وفسر مصممو ومهندسو "فيسبوك" أسبابهم للتحول إلى التصميم الجديد، وذلك لأن "فيسبوك" يرغب حاليا في دفع عناصر جديدة على نسخة سطح المكتب، مثل قسم "فيسبوك ووتش" و"الألعاب"، بعدما كان تركيزه منصب في الفترة الماضية على تطوير نسخة الهاتف المحمول فقط.

ويمتاز التصميم الجديد لنسخة سطح المكتب من "فيسبوك" أنه بخلفية أقل تشويشا، وأيقونات ذات ألوان أكثر سطوعا، بل أن بعض المستخدمين قالوا إنه يتشابه إلى حد كبير مع تصميم موقع "تويتر" للتغريدات.

The same roughshod attitude that ruined this place is coming to @Facebook... The new layout is rubbish, and if the 'classic' one is 'going away' soon, so might users... this one is thinking it'd be a good opportunity to break the addiction! #facebooknewlayout #utterrubbish pic.twitter.com/g05jAi78CP — Ronnie Soo (@ronster500) August 21, 2020

ميزة أخرى يتضمنها تصميم "فيسبوك" الجديد، وهي "الوضع المظلم"، المتوافر على هواتف "آيفون" و"أندرويد" الذكية.