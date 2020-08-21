"فيسبوك" يودع "تصميمه الكلاسيكي" بداية من سبتمبر

وقالت في رسالة للمستخدمين إن نسخة سطح المكتب من "فيسبوك الكلاسيكي" ستختفي في شهر سبتمبر/ أيلول، وستأخذ معها لونه الأزرق القديم، بحسب موقع "إندغادجيت".
وفسر مصممو ومهندسو "فيسبوك" أسبابهم للتحول إلى التصميم الجديد، وذلك لأن "فيسبوك" يرغب حاليا في دفع عناصر جديدة على نسخة سطح المكتب، مثل قسم "فيسبوك ووتش" و"الألعاب"، بعدما كان تركيزه منصب في الفترة الماضية على تطوير نسخة الهاتف المحمول فقط.
ويمتاز التصميم الجديد لنسخة سطح المكتب من "فيسبوك" أنه بخلفية أقل تشويشا، وأيقونات ذات ألوان أكثر سطوعا، بل أن بعض المستخدمين قالوا إنه يتشابه إلى حد كبير مع تصميم موقع "تويتر" للتغريدات.
The same roughshod attitude that ruined this place is coming to @Facebook... The new layout is rubbish, and if the 'classic' one is 'going away' soon, so might users... this one is thinking it'd be a good opportunity to break the addiction! #facebooknewlayout #utterrubbish pic.twitter.com/g05jAi78CP— Ronnie Soo (@ronster500) August 21, 2020
ميزة أخرى يتضمنها تصميم "فيسبوك" الجديد، وهي "الوضع المظلم"، المتوافر على هواتف "آيفون" و"أندرويد" الذكية.
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