بعد طلاقها... أصالة نصري: اشتريت خاتم خطوبة... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا أنباء تفيد باحتفال المطربة السورية، أصالة نصري، بخطوبتها بعد طلاقها من المخرج طارق العريان.

وخرجت أصالة عن صمتها عبر برنامج "إي تي بالعربي" لترد على هذه الأنباء قائلة: "لا يوجد أحلى من الزواج، أحلى مؤسسة بالحياة، هي صعبة تظبط، بس لو ظبطت بتكون أحلى شيء بالحياة".

وتابعت: "لا أحب أن أستبق الأحداث، الله أعلم، اليوم قلبي مغلق بالضبة والمفتاح، قلبي تعبان قلبي مقهور، قلبي مش صحي، لقد خرجت من علاقة 14 عاما حب كتير كبير، وجذورها مرعبة، اللي بتقوله حاجة عن الارتباط لست أنا".

واختتمت أصالة نصري تصريحها: "أنا خاطبة حالي في الوقت الحالي، ونزلت مع صاحبتي ميرال اشتريت خاتم خطوبة لي، خاتم معمول من قلوب محطمة".

يشار إلى أن أصالة نصري أعلنت في شهر يناير/ كانون الثاني انفصالها بشكل رسمي عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد زواج دام 14 عاما.

وشاركت أصالة صورة مع العريان عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، علقت عليها قائلة: "بمنتهى الأسف والحزن أعلن انفصالي نهائيا عن والد أبنائي آدم وعلي".

وكانت الشكوك تحوم حول انفصال الفنانة من سلسلة تصرفات، بدايتها حين تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مؤثرا لأصالة، وهي تبكي على خشبة المسرح في الرياض، خلال أدائها أغنيتها "ذاك الغبي".