أول ظهور لزوجة رامي عياش بعد تعافيها من إصابات انفجار مرفأ بيروت

وتظهر زوجة رامي عياش معه وأبنائهما في الصورة التي شاركتها عبر حسابها على موقع "إنستغرام".
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وتعرضت زوجة رامي عياش لإصابات بالغة، جراء حادث انفجار بيروت، إذ أصيبت داليدا في يديها وقدمها.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر داليدا، وهي داخل أحد المستشفيات لتلقي العلاج.
وظهرت داليدا مصابة بجروح بالغة في يديها وقدمها، بسبب أنها كانت على مقربة من وقوع الانفجار، وفقا لمجلة "سيدتي".
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داليدا عياش زوجة رامي عياش تتعرض لاصابة جراء انفجار مرفأ بيروت وتتلقى العلاج في المستشفى @dalidaayach . . . #celebrity #celebrities #star #نجوم #arabcelebrities #مجلة #الفن #جديد #اخبار_النجوم #مشاهير_العرب #مشاهير_العالم #اخبار_الفن #فنون #فنانين #مشاهير #غناء #طرب#singer #singers #artist #artists #gossip #celebrities_news #لبنان #بيروت #اخبار #اكسبلورر
وكان رامي عياش توجه بالشكر لكل من سأل عن زوجته داليدا دون استثناء، وذلك عبر تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إذ غرد: "أشكر كل من سأل عن داليدا دون استثناء. غمرتموني بمحبتكم واهتمامكم ان شاء الله منوفيكم".
اشكر كل من سأل عن داليدا دون استثناء .غمرتوني بمحبتكم واهتمامكم انشاالله منوفيكم . جروحها توزعت بين جبينها وانفها ايديها وارجيها. ولكن الحمدالله على كل شي .مصيبة وخسارة غيرنا اكبر من شوية جروح.— Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) August 5, 2020
اطفال مقطوعة اجزائها وناس عم تسبح بدمها صار بالنا بالمساعدة اكتر من حالنا .....
كما طمأنت داليدا عياش متابعيها بعد أيام من الحادث، وغردت عبر حسابها على "تويتر": "أشكر من كل قلبي كل من اطمأن وسأل عني. لقد شعرت أن لدي عائلة كبيرة. أريد أن أقول أن جروحي والحادث وكل الكابوس اللي قطعت فيه هو ماشي أمام آلام الناس الذين فقدوا ناس غاليين على قلوبهم، أو أصيبوا بتشوهات. قلبنا يتقطع على بيروت الذي احترق. الله يصبر قلب كل أم وأب وطفل وشاب وصبية".
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وهز انفجار عنيف مرفأ بيروت، ما تسبب في تضرر نصف مباني المدينة تقريبا نتيجة شدة الانفجار العنيف مع وقوع عدد كبير من الضحايا وخسائر كبيرة في الممتلكات.
وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث.
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