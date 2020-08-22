علماء ينصحون بوسيلة لتجنب الوفاة المبكرة

توصل علماء في جامعة كامبريدج البريطانية، لاستنتاج يفيد بأن النشاط البدني الكثيف يساعد على تجنب الوفاة المبكرة.

وبحسب الدراسة التي نشرت في مجلة Nature Medicine، أجريت التجربة على 96 ألف شخص، حملوا خلالها أجهزة تسجل مستوى النشاط البدني على مدار اليوم.

وأوضحت الدراسة أن متوسط استهلاك الطاقة كان 40 كيلوجولا لكل كيلوغرام في اليوم، واستهلكت ثلث هذه الطاقة في تمارين متوسطة الشدة.

وتابع العلماء الحالة الصحية للمشتركين في التجربة التي استمرت ثلاث سنوات، توفي خلالها 732 مشتركا.

واكتشف العلماء أن زيادة استهلاك الطاقة خلال أي نشاط بدني، كان له علاقة بانخفاض خطر الوفاة.

ونصح العلماء بضرورة تخصيص 150 دقيقة في الأسبوع لممارسة التمارين الرياضية المتوسطة الشدة أو 75 دقيقة أسبوعيا لممارسة التمارين الرياضية المكثفة.