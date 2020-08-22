ظهور سحابة ملونة في سماء الفلبين.. فيديو

يحدث هذا التأثير بسبب التراكم في مكان واحد للعديد من القطرات السائلة ذات الحجم الواحد التي تعكس ضوء الشمس.

التقط سكان بلدة سان بابلو الصغيرة في الفلبين الظاهرة غير العادية التي رأوها في السماء الزرقاء الملبدة بالغيوم.

فوق إحدى الغيوم الكثيفة، تجمد جسم مضيء مذهل متعدد الألوان يسمى الصفيحة، أي غطاء السحابة. تحدث تأثيرات مماثلة عندما تتراكم قطيرات متطابقة من السائل في الغلاف الجوي على مسافة قريبة يمر من خلالها ضوء الشمس، وتحدث تأثيرات مماثلة عندما تتراكم قطرات متطابقة من السائل في الغلاف الجوي على مسافة قريبة وتعكس أشعة الشمس، حسب SB.BY.

في وقت قصير، تمكن العديد من مستخدمي الإنترنت من رؤية اللقطات والإعجاب بها.