فنان يوثق لحظاته الأخيرة قبل أن يدهسه القطار.. فيديو

سجل فنان شهير في مدينة بلويستي في مقاطعة براهوفا الرومانية، لحظات حياته الأخيرة قبل وفاته في حادث اصطدام سيارته بقطار، وذلك عندما كان يجري بثا مباشرا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، صور أحد نجوم الموسيقى الصاعدين في رومانيا تافي بوستيو (29 عاما) نفسه وهو يستمع إلى الموسيقى بينما كانت تقود زوجته (24 عاما) السيارة.

Romania singer films himself listening to loud music with his wife in his car before being hit and killed by a train on a railway crossing (Video) pic.twitter.com/oLgpO82T5X — SirsteveMEDIA (@sirstevemedia) August 19, 2020

وكان المغني يستمتع بأجواء من المرح والرقص، وينظر ويبتسم إلى زوجته التي شوهدت تنظر أثناء عبور المزلقان بحثا عن أي قطارات قادمة، لكنها لم تلتفت جيدا إلى القطار الذي دهسهما، حسبما أظهر الفيديو الذي نشره الموقع.

ووثق الفيديو اللحظات الأخيرة من حياة المغني وهو يصرخ في رعب عندما أدرك الخطر الذي يواجهه.

Singer dies in tragic accident during Facebook Live, Romania



In the Romanian town of Ploiesti, the victim Tavy Pustiu, 29, was driven in the car by the artist's wife, who was seriously injured, so she is in the intensive care unit. pic.twitter.com/2gEQzoF570 — Moises Lopez (@chapoisat) August 20, 2020

وأشارت الصحيفة إلى أن الزوجة لا تزال في العناية المركزة في مستشفى بمقاطعة براهوفا.

كما ذكرت أنه قبل شهر من وفاته، نشر المغني تافي رسالة في حسابه الخاص عبر موقع "فيسبوك" كتب فيها: "يوما ما سيأخذك القطار الخاطئ إلى المحطة الصحيحة".