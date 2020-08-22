سامسونغ تطلق هاتفي غالاكسي نوت 20 في 70 دولة

أطلقت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للإلكترونيات أمس هاتفيها اللوحيين الجديدين " غالاكسي نوت 20" و"جالكسي نوت 20 ألترا" في نحو 70 دولة في أنحاء العالم.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن مبيعات الهاتفين الجديدين بدأت في 70 دولة، منها: كوريا الجنوبية، الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، فرنسا، تايلاند، وفيتنام وغيرها.

وأوضحت "سامسونغ" أن الهواتف الجديدة ستكون متاحة في 130 دولة بحلول منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل، وقالت إن الأنشطة الترويجية لإطلاق الهاتفين تقام في كل دولة اعتمادا على الوضع الصحي فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد بها.

وتشغل "سامسونغ غالاكسي" في كوريا الجنوبية، استوديوهات في خمسة أماكن في المناطق الرئيسة من العاصمة سول، لتقديم فرص تجربة الأجهزة الجديدة، وذلك منذ الثامن من الشهر الجاري.

وكانت طلبات الشراء المسبقة على "غالاكسي نوت 20" مماثلة لسابقه "غالاكسي نوت 10" رغم تداعيات جائحة كورونا.

يذكر أن أجهزة وخدمات "سامسونغ" صممت للعمل معا دون عناء، ما يسهم في الارتقاء بمستوى الإنتاجية والتجارب الترفيهية وكل ما هو مهم بالنسبة إلى المستخدم. ويمكن للمستخدمين الانتقال بسلسلة نوت 20 إلى مستوى جديد من التكامل والقوة في الأداء من خلال إقرانها مع الإضافات الجديدة الأخرى في منظومة غالاكسي ، مثل الأجهزة اللوحية غالاكسي تاب إس 7 والساعة جالكسي الذكية 3 والسماعات اللاسلكية، وسلسلة الهواتف القابلة للطي فولد 2 زي.