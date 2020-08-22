رقم قياسي تحققه نظارات غاندي عند بيعها في مزاد ببريطانيا

حققت النظارات الخاصة بالزعيم الهندي الراحل، مهاتما غاندي، رقما قياسيا عند بيعها في أحد المزادات البريطانية.

وقالت دار مزادات "إيست بريستول" إنه تم بيع النظارات المطلية بالذهب التي كان يرتديها غاندي واشتهر بها، في بريطانيا بمبلغ 340 ألف دولار، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتجاوز سعر البيع التقدير الأصلي لها بحوالي 20 ألف دولار.

وكتبت دار المزادات عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي بعد بيع النظارات في وقت متأخر من أمس الجمعة، أنه تم العثور عليها قبل 4 أسابيع فقط في صندوق البريد الخاص بها، وتركها هناك رجل نبيل كان عمه حصل عليها من غاندي نفسه.

وقالت دار المزادات إن الزعيم الهندي أعطى نظاراته لعم البائع وقتما كان يعمل في شركة "بريتش بتروليوم" في جنوب أفريقيا خلال عشرينيات أو ثلاثينيات القرن الماضي.

وكان غاندي معروفا بتوزيع أحذيته القديمة أو غير المرغوب فيها على المحتاجين أو أولئك الذين ساعدوه.