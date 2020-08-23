منتجات يحظر تناولها نيئة

نقلت صحيفة "صباح" التركية، عن خبراء، قائمة منتجات التي لا يصلح تناولها نيئة.

أصبح النظم الغذائي النيئ أحد الاتجاهات الشهيرة مؤخرا، حيث يعتبر من أنماط الحياة الصحية، بحسب الصحيفة.

ولا ينصح الخبراء بتناول النقانق دون غليها أو قليها فيمكن أن يحتوي المنتج على الليستريا، وهي بكتيريا خطيرة يمكن أن تعطل الجهاز الهضمي وتسبب التسمم.

من بين الأطعمة النيئة الخطرة الفاصوليا. غالبًا ما تحتوي هذه البقوليات على مواد ضارة يمكن التخلص منها بتعريضها للحرارة.

كما يعد الجمبري والبطاطا النيئة من المنتجات ضارة أيضًا. غالبًا ما تحتوي على مبيدات حشرية لأنها تزرع في المزارع وتُعالج لمنع انتشار العدوى.

ومن الضروري الانتباه إلى كيفية تخزين البطاطا فإذا بدأت في الإنبات بعد فترة تخزين طويلة، فإن البكتيريا التي تتشكل على البراعم تدخل الدرنة نفسها وتبقى فيها، حتى لو تم قطع البراعم.

وأشار الخبراء أيضا أنه من الأفضل عدم تناول اللوز والفطر والراوند وبراعم الخيزران والكسافا (بفرة) النيئة.

في وقت سابق، قالت أخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا إنه خلال حرارة الصيف، من المهم جدًا مراقبة نظامك الغذائي وتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن لتجنب مشاكل العقل.