جينيفر لوبيز "ثلاثية الأبعاد" لدعم ضحايا انفجار مرفأ بيروت

دعمت المطربة الأمريكية، جينيفر لوبيز، ضحايا انفجار مرفأ بيروت، بمشاركتها في مبادرة خيرية.

وشاركت لوبيز، أمس السبت، عبر صفحتها الرسمي على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي صورة "ثلاثية الأبعاد" لها، والتي ترتدي فيها قميصا من تصميم مصمم الأزياء اللبناني العالمي، زهير مراد.

ومطبوع على القميص عبارة " Rise From The Ache" (النهوض من الألم) وهي استنكار لما وقع جراء انفجار مرفأ بيروت، بهدف التأكيد للمجرم أن بيروت ستنهض من جديد من الحطام.

وستعود كل أرباح هذه الحملة الخيرية لمساعدة العائلات المتضررة من الانفجار.

وكتبت جينيفر لوبيز مع صورتها "ثلاثية الأبعاد": " "معا سننهض، انضموا إليّ وإلى صديقي زهير مراد لمساعدة الناس في بيروت الذين خسروا الكثير في المأساة المروعة، مئة في المئة من عائدات تشكيلة القمصان ستذهب لدعم جهود الإغاثة التي يقوم بها على الأرض الصليب الأحمر اللناني وجمعية فرح العطاء".

يشار إلى من بين المشاهير العالميين الذين شاركوا في مبادرة زهير مراد، الممثلة الأمريكية، صوفيا فيرغارا، وعارضة الأزياء، أليساندرا أمبروزيو.