الكشف عن فوائد الاستحمام بالماء البارد

تختلف درجة حرارة الماء القياسية عند الاستحمام من شخص لآخر، ولكن تدور العديد من الأسئلة حول درجة الحرارة الأكثر فائدة للجسم.

ولا ينكر الخبراء أن الاستحمام بالماء الدافئ أكثر متعة، ولكن من وجهة نظر الأفضل للصحة، فإن الاستحمام بالماء البارد نسبيا يكون الأفضل.

يزيد الماء البارد من عملية التبادل الغذائي (الأيض) في الجسم، وذلك من أجل الحفاظ على درجة حرارة ثابتة لجسم. كما يساعد الماء البارد الجسم على التخلص من التوتر ويعزز انتاج هرمون الإندورفين (هرمون السعادة).

كما أن الاستحمام بالماء البارد نسبيا يؤدي إلى حرق السعرات الحرارية الزائدة، بسبب تفاعل الجسم مع التغيرات في درجات الحرارة، حسب موقع "وان".

بالإضافة إلى أن الاستحمام بالماء البارد يعمل على إزالة التعب بعد يوم عمل مرهق، ووفقا لدراسة علمية، فإن الأشخاص الذين يبدأون يومهم بحمام بارد يكونون أقل عرضة بنسبة 29٪ للمرض ونوبات الفيروسات الموسمية.