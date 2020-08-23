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    يحسن الجلد ويسرع التعافي... الأوساط الطبية تتحدث عن طعام سيحل محل الكولاجين قريبا

    © Sputnik . Alexei Bushkin
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    يستعين الكثير من الناس بمادة "الكولاجين" بهدف الحفاظ على البشرة والجلد وتخفيف أعراض الشيخوخة وبناء القوة العضلية في الجسم لدى الرياضيين.

    لكن الأوساط الطبية والرياضية والجمالية بدأت تتحدث عن طعام جديد من الممكن أن يحل محل الكولاجين قريبا، والذي يقدم مفعولا مشابها له.

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    وبحسب موقع "themanual" تسلل غذاء خارق جديد يطلق عليه اسم "اللبأ" إلى لعبة الصحة والجمال، والذي قد يكون له تأثير الكولاجين بالنسبة للجسم.

    ويعتبر "اللبأ" أول طعام تصنعه الأم لطفلها، والذي يساعده على النمو خارج جسمها (خارج الرحم) لكننا لا نتحدث عن إمكانية أخذ اللبأ البشري، بل لبأ بقري.

    وكان اللبأ البقري موضوع بحث جديد أشار إلى أنه من الممكن أن يحسن صحة الجلد ويساعد في تعافي الرياضيين، وحتى صحة المناعة، ويطلق عليه بعض الناس "الذهب السائل".

    وقدم كبير مسؤولي الصحة في مؤسسة "كليفلاند كلينك" الدكتور مايكل رويزن، بعض التفاصيل الهامة حول استخدام اللبأ بدلا من الكولاجين.

    ما هو اللبأ

    يقول الدكتور رويزن: "يُعرف اللبأ باسم طعام الطبيعة الخارق"، وقد ارتبط تاريخيا بالرضاعة الطبيعية كأول شكل من أشكال الطعام الذي تقدمه الأم لمولودها الجديد. إنه مليء بالعناصر الغذائية وهو ضروري لحديثي الولادة للمساعدة في بناء ودعم أنظمتهم المناعية.

    على الرغم من أن اللبأ معروف كضرورة للتغذية المبكرة، فقد أظهرت الأبحاث أن مكوناته تستمر في لعب دور مهم في الحفاظ على الصحة في جميع مراحل الحياة، بحسب الطبيب.

    فوائد اللبأ

    يقول د. رويزن إن "اللبأ يحتوي بشكل طبيعي على بروبيوتيك مهم ومتنوع مهم لصحة القناة الهضمية ويحتوي على عوامل المناعة والنمو. ومن الآمن للمستهلكين دمج كل من اللبأ والبروبيوتيك في نظامهم الغذائي اليومي للمساعدة في تحفيز صحة الأمعاء القوية".

    وثبت أيضًا أن لبأ البقر يدعم الجسم في محاربة البكتيريا وهو مفيد جدا لصحة الجهاز التنفسي، يقول رويزن: "لقد وجدت العديد من الدراسات أنه يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي".

    فوائد رياضية

    قد يرغب الرياضيون (خصوصا الرجال) في البدء بتناول اللبأ كمكمل رياضي، ويشير رويزن إلى الأبحاث التي تظهر أن اللبأ البقري يدعم الانتعاش الرياضي بشكل كبير.

    وفي دراسة منشورة في المجلة الأوروبية للتغذية، أظهر لاعبو كرة القدم المحترفون في نظام تدريبي والذين استهلكوا 3.2 جرام من اللبأ البقري يوميًا لمدة ستة أسابيع زيادة كبيرة في الأداء والقدرة على لعب ممارسة الرياضية بما في ذلك زيادة ارتفاع القفز، وانخفاض مستويات الدم، وهي من العلامات المتعلقة بتلف العضلات.

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    الكلمات الدلالية:
    رياضة, صحة, بروتين
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