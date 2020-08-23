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    مشاكل في القلب

    10 أطعمة تسبب أمراض القلب

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    تشير إحصائيات جمعية القلب الأمريكية إلى أن أمراض القلب مسؤولة عن 33 في المئة من حالات الوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية.

    الاستحمام
    © Photo / Pixabay License
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    ذكر موقع "إيت ذيث" الأمريكي، مشيرا إلى أن بعض الإحصائيات تزعم أن أمراض القلب تتسبب في حالة وفاة كل 38 ثانية، مشيرا إلى أن هذه الأحصائيات مرعبة، لكنه يمكن الوقاية من هذه الأمراض عن طريق تجنب بعض الأطعمة أو التقليل من تناولها.

    1- الحلوى بأنواعها

    يشمل ذلك أنوع الحلوى المصنعة من السكريات وبعض النكهات والصبغات، وتحتوي على دهون أحادية ودهون مشبعة وسعرات حرارية عالية وكولسترول.

    ويقول الموقع إن الشوكولاتة الداكنة من بين تلك الحلويات التي تسبب أمراض القلب لأنها تسبب زيادة نسبة الدهون والسكريات في الجسم، مشيرا إلى أن الحد من تناولها يعني خفض طبيعي لنسب الدهون والسكريات الضارة التي تسبب أمراض القلب.

    2- شرائح البطاطس

    شرائح البطاطس لا تعد ضمن الأطعمة المناسبة لخطة غذائية جيدة، لأنها تحتوي على سعرات حرارية ودهون إضافة إلى الصوديوم.

    الشيبس رقائق البطاطس
    © CC BY 2.0 / Christian Schnettelker / Nachos
    الشيبس رقائق البطاطس

    ويقول الموقع إن حصول الجسم على كميات صغيرة من الصوديوم يكون أفضل للحفاظ على صحة القلب.

    وتقول جمعية القلب الأمريكية إن تناول أكثر من معلقة ملح في كل الطعام خلال اليوم قد يزيد ضغط الدم وبالتالي صحة القلب.

    3- كريمة القهوة

    الإكثار في تناول القهوة بالكريمة من الأشياء الضارة بصحة القلب، وينصح الخبراء بأن يتم استخدام اللبن بديل لها، لأنها تحتوي على نسب عالية من الأحماض الدهنية.

    4- الكعك

    تعد من الأطعمة المضرة لصحة القلب وتحتوي على نسب عالية من الدهون غير المشبعة، ويتم إنتاجها بصورة كبيرة صناعيا باستخدام الزيوت المهدرجة.

    5- المشروبات الغازية

    شخص نائم
    © Fotolia / Joesphotostyle
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    إضافة إلى دورها في زيادة الوزن، فإنها يمكن أن تؤثر على صحة القلب وقدرتها على ضخ الدم بكفاءة.

    ويقول الموقع إن ضررها يصبح أكبر عندما تصبح جزء من روتين الطعام اليومي، مشيرا إلى أنها ربما تكون من مسببات مرض السرطان على المدى الطويل.

    6- مشروبات الدايت

    يعتقد البعض أن عدم احتواء تلك المشروبات على السكر يجعلها مشروبا مناسبا لصحة الجسم، لكن الواقع أن لها أضرار على صحة القلب خاصة أنها تناولها يكون سببا في تحفيز البنكرياس لإنتاج نسب أعلى من الإنسولين، الذي يؤدي إلى زيادة ترسب الدهون وما يتبعه من مشاكل تؤثر على صحة القلب.

    7- الخبز الأبيض

    ينصح الخبراء بتناول الخبز المصنوع من حبات القمح المحتوية على النخالة، بينما يحذرون من الخبز الأبيض، الذي يتم صناعته من الدقيق الخالص، لأنها يكون خالي من العديد من الألياف المفيدة التي تساهم في تحسن صحة القلب.

    8- البسكوت

    النوم
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    رغم فوائدها الغذائية، إلا أنها تحتوي على الأسباب الثلاثة الضارة للقلب وهي الدهون المشبعة والصوديوم، إضافة إلى خلوها بصورة شبه كاملة من الألياف.

    9- الأيس كريم

    يمكن أن تتسبب بعض مكونات الأيس كريم في زيادة ضغط الدم، كما أنها يمكن أن تسبب مشاكل في تدفق الدم عبر الأوعية الدموية الصغيرة بصورة تؤثر سلبا على صحة القلب.

    ويقول خبراء إن بعض الحالات يمكن أن تتعرض لسكتات قلبية بسبب هذه الأطعمة إذا لم يتم علاج مشكلة تدفق الدم داخل الأوعية الدموية.

    10- الأرز الأبيض

    تناول كميات كبيرة من الأرز الأبيض يمكن أن يتسبب في زيادة نسبة الإنسولين في الدم وزيادة الوزن وهو ما يقود لخطر الإصابة بأنواع مختلفة من أمراض القلب.

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    الكلمات الدلالية:
    أطعمة خطرة, صحة القلب, مرض القلب
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