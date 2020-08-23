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    ماذا يحدث لجسمك بعد ساعة من شرب المشروبات الغازية؟

    أضرار بالجملة للمشروبات الغازية تصل إلى "الوفاة المبكرة"

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    من المعروف عالميًا أن شرب الصودا ليس مثاليًا للصحة العامة، إنها المشروب الوحيد الذي ينصح أي خبير بالبقاء بعيدًا عنه، لأنه من السهل جدًا الاعتياد على احتساء بضع علب منه يوميًا.

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    © Sputnik . Artur Lebedev
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    لكن ماذا يحدث بالضبط للجسم عندما يتناول الإنسان مثل هذه المشروبات؟ في الحقيقة إنها تفعل الكثير بالجسم، أكثر مما قد يكون المستهلك العادي على دراية به، وفيما يلي تفاصيل آثار المياه الغازية وفقًا لموقع "إيت زيس".

    1- ارتفاع سكر الدم

    علبة واحدة عادية من الكولا تحتوي على 39 جرامًا من السكر، وهذا قدر كبير ليتم تناوله في وقت واحد، خاصةً من مشروب (هناك فرصة لتناول شيء ما أثناء احتساء هذا المشروب).

    في الواقع، وجدت دراسة نشرت بمجلة "سيركليشن" أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر مرتبط بظهور مرض السكري من النوع الثاني. لذلك مع كل مشروب كولا يومي، يزيد خطر الإصابة بمرض السكري.

    2- زيادة الوزن

    بجانب احتوائها على كميات كبيرة من السكر، ستكلفك علبة واحدة من الكولا 140 سعرة حرارية. هذان العاملان وحدهما يجعلان من الواضح إلى حد ما أن النتيجة الأخرى طويلة المدى لشرب هذه الصودا كل يوم، هي زيادة الوزن.

    وجدت دراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية أن المشروبات المصنوعة من شراب الذرة عالي الفركتوز مرتبطة في الواقع بالسمنة. وفر على نفسك كل تلك السعرات الحرارية الإضافية واشرب الماء بدلاً من ذلك.

    3- تضرر الجلد

    وجدت دراسة أجريت عام 2019 أن المشاركين الذين شربوا المشروبات الغازية والمشروبات المحلاة وبنكهة الفاكهة، بشكل متكرر، كانوا أكثر عرضة للإصابة بحب الشباب المتوسط والشديد، خاصة إذا تجاوز تناول السكر من المشروب الغازي 100 جرام يوميًا.

    إذا كنت تشرب ثلاث علب من الصودا يوميًا، فهذا يعني أنك تستهلك 117 جرامًا من السكر. يعتبر السكر من الأطعمة المسببة للالتهابات، لذا لا ينبغي أن يكون مفاجئًا أن الصودا قد تتسبب في التهاب البشرة.

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    لا عجب أن المشروبات الغازية مدرجة في قائمة الأطعمة التي تضاعف من خطر الإصابة بحب الشباب عند البالغين.

    4- تضرر الأسنان

    وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة الدولية لطب الأسنان، يمكن أن تلطخ المشروبات الغازية ذات الألوان الداكنة مثل الكولا سطح الأسنان، وستؤدي في النهاية إلى تآكلها.

    بحسب جمعية طب الأسنان الأمريكية، فإن السكر هو سبب رئيسي لتسوس الأسنان.

    5- مشاكل النوم

    إذا كنت تواجه مشكلة في النوم ليلاً  فقد يكون ذلك بسبب الكولا التي تشربها. وجدت دراسة نشرت في مجلة "هيلث سليب" أن النوم القصير مرتبط بتناول كميات أكبر من المشروبات الغازية المحتوية على الكافيين.

    من بين 18 ألف مشارك، كان أولئك الذين تناولوا المشروبات الغازية المحتوية على الكافيين ينامون خمس ساعات في الليلة أو أقل.

    6- التعجيل بالوفاة

    وجدت دراسة نشرت في مجلة "جاما إنترنال ميدسين"، أن أولئك الذين تناولوا المشروبات المحلاة صناعياً، مثل "دايت كولا" كانوا أكثر عرضة للوفاة المبكرة بنسبة 26%، مقارنة بأولئك الذين نادراً ما شربوا هذه الأنواع من المشروبات.

    تابعت الدراسة 450 ألف أوروبي على مدى 16 عامًا وتتبعت معدلات وفيات المشاركين. لذلك إذا كنت تعتقد أن نسخة النظام الغذائي الأفضل تحتوي علبة "دايت الكولا" بدلًا من "الكولا" العادية، فأنت تريد التفكير مرة أخرى.

    وجدت دراسة أخرى نُشرت في مجلة "سيركلشن" أن تناول مشروب غازي واحد بسعة 12 أونصة يوميًا، يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 20%، مستشهدة بخصائص الصودا الالتهابية كسبب لحدوث ذلك.

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    الكلمات الدلالية:
    مرض السكري, منع المشروبات الغازية, المشروبات الغازية
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